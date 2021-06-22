Хорватія - Шотландія: Стартові склади команд

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 червня, відбудеться матч третьому туру групи В чемпіонату Європи з футболу Хорватія - Шотландія.

Матч розпочнеться о 22:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Брозович, Віда, Влашич, Гвардіол, Ловрен, Модрич, Перішич, Петкович, Юранович, Ковачич

Запасні: Слуга, Бадель, Барішич, Брекало, Будімір, Врсалько, Іванушец, Калинич, Крамарич, Пашалич, Ребіч, Чалета-Цар

Шотландія: Маршалл, Адамс, Армстронг, Дайкс, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, О’Доннелл, Робертсон, Тірні, Хемлі

Запасні: Гордон, Маклафін, Галлагер, Крісті, Купер, Маккенна, Нісберг, Паттірсон, Тернбулл, Флек, Форрест, Фрейзер