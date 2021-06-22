Півфінали і фінал Євро-2020 відбудуться на Вемблі

Лондон пустить більшу кількість людей на трибуни

Уряд Великої Британії погодив з УЄФА збільшення числа уболівальників на стадіоні Вемблі в Лондоні, де відбудуться півфінали і фінал Євро-2020.

Про це повідомляє ВВС.

На стадіон пустять як мінімум 60 тисяч уболівальників, тобто 75+ від місткості арени.

На груповому етапі Євро уряд допустив максимум 22 тисячі глядачів на Вемблі, проте УЄФА зажадав збільшити це число.

Раніше повідомлялося, що у Лондона можуть забрати фінал, проте тепер влада Великої Британії впевнена, що вирішальні матчі пройдуть на Вемблі.