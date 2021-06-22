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Навколо спорту

Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів

Сьогодні 17:39 418 0
9,25 мільйона дають просто за вихід в групу
Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів
#Україна, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Збірна України ще має шанси продовжити боротьбу в 1/8 фіналу Євро-2020, проте вже зараз УАФ отримає від УЄФА понад 10 мільйонів євро за участь і результат на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Sport.ua.

За сам вихід у групу кожна федерація отримає 9,25 мільйона євро.

Крім того, як і в єврокубках, передбачені бонуси за результати. За перемогу над Північною Македонією УАФ отримає 1,5 мільйона євро.

Якщо Україна з 3-го місця пройде до 1/8 фіналу, то отримає ще 2 мільйони.

Відзначимо, що вихід у чвертьфінал принесе збірним по 3,25 мільйона, півфінал - 5 мільйонів. Той, хто програв у фіналі отримає 7 мільйонів, а переможець - 10 мільйонів євро.

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