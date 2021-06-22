Фінляндія - Бельгія 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Фінляндію.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група В
3 тур, 21 червня
Фінляндія - Бельгія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Градецкі (авт), 0:2 - 81 Лукаку
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Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Фінляндію.
Фінляндія - Бельгія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Градецкі (авт), 0:2 - 81 Лукаку