Фінляндія - Бельгія 0:2. Огляд матчу

Огляд матчу Фінляндія - Бельгія 0:2.

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Фінляндію.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група В

3 тур, 21 червня

Фінляндія - Бельгія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Градецкі (авт), 0:2 - 81 Лукаку