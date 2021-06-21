Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів

Після поразки від підопічних Шевченка нічого не залежить

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Австрії у третьому турі та посіла третє місце у групі С Євро-2020.

Чи мають шанси підопічні Андрія Шевченка залишитися на турнірі? Розглянемо варіанти.

Сьогодні відбудуться останні матчі групи В. Тут нас задовольнять перемоги збірних Бельгії та Данії відповідно у матчах з Фінляндією та Росією. У такому випадку збірна Росії, яка може посісти третє місце, не обійде українців за різницею забитих-пропущених голів.

У групі D українців задовольнить нічия у матчі Хорватія - Шотландія. Перемога будь-яка з цих команд принесе чотири очки і випередження збірної України.

У групі Е нас задовольняє перемога Іспанії над Словаччиною з різницею два і більше голів, а також Швеція має не програти Польщі.

У групі F є неймовірний варіант розвиток подій - поразка Португалії від Франції з різницею у три голи більше.

Якщо у вищезазначених чотирьох групах позитивно до збірної України складеться ситуацію у двох групах, то підопічні Шевченка залишаться на турнірі.