Футболіст отримав пошкодження коліна

Нападник збірної Німеччини Томас Мюллер пропустить матч чемпіонату Європи з національною командою Угорщини.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг

Футболіст пошкодив внутрішню зв'язку коліна в матчі другого туру Євро зі збірною Португалії (4:2).

Відзначається, що Мюллер також може пропустити матч 1/8 фіналу турніру, якщо Бундестім вийде в наступну стадію.

Після двох турів групової стадії збірна Німеччини посідає друге місце у квартеті F, набравши три очки. Поєдинок проти Угорщини відбудеться 23 червня.