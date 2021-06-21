Джерело - isport.ua.
Нападник збірної Німеччини Томас Мюллер пропустить матч чемпіонату Європи з національною командою Угорщини.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг
Футболіст пошкодив внутрішню зв'язку коліна в матчі другого туру Євро зі збірною Португалії (4:2).
Відзначається, що Мюллер також може пропустити матч 1/8 фіналу турніру, якщо Бундестім вийде в наступну стадію.
Після двох турів групової стадії збірна Німеччини посідає друге місце у квартеті F, набравши три очки. Поєдинок проти Угорщини відбудеться 23 червня.