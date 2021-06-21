Джерело - football24.ua.
Збірна Франції продовжить свій шлях на Євро без вінгера Усмана Дембеле.
Про це повідомляє пресслужба fff.fr.
Представник Барселони травмувався у матчі другого туру проти Угорщини (1:1). Дембеле замінив Рабйо на 57-й хвилині зустрічі, але через півгодини сам був змушений покинути поле. Детальне обстеження виявило у вінгера травму коліна.
Важливо: Угорщина - Франція 1:1. Огляд матчу
Marca додає, що він пропустить від місяця до двох, тобто вилітає до кінця Євро. Якщо збудеться найгірший прогноз, то Дембеле не допоможе і Барселоні у перших турах Прімери 2021/22.
Збірна Франції завершить груповий етап матчем проти Португалії (23 червня).
Нагадаємо, Дешам задоволений результатом матчу проти Угорщини.