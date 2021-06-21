Усман Дембеле завершив виступи на Євро-2020

Збірна Франції продовжить свій шлях на Євро без вінгера Усмана Дембеле.

Про це повідомляє пресслужба fff.fr.

Представник Барселони травмувався у матчі другого туру проти Угорщини (1:1). Дембеле замінив Рабйо на 57-й хвилині зустрічі, але через півгодини сам був змушений покинути поле. Детальне обстеження виявило у вінгера травму коліна.

Важливо: Угорщина - Франція 1:1. Огляд матчу

Marca додає, що він пропустить від місяця до двох, тобто вилітає до кінця Євро. Якщо збудеться найгірший прогноз, то Дембеле не допоможе і Барселоні у перших турах Прімери 2021/22.

Збірна Франції завершить груповий етап матчем проти Португалії (23 червня).

Нагадаємо, Дешам задоволений результатом матчу проти Угорщини.