Степаненко виділив силу збірної Австрії

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко висловився перед матчем з Австрією на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

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"Австрія - дуже сильна команда. Фізично дуже сильна. Я дивився їх матчі з македонцями й голландцями. Вони йдуть вперед, проводять швидкі атаки та пресингують, попри результат. У них є хороші й високі футболісти попереду. Німецький і австрійський футбол - швидкий і агресивний. Я думаю, саме такого футболу слід очікувати в наступній грі", - сказав Степаненко.