Джерело - Чемпіон.

Відомий російський коментатор, журналіст і блогер Васілій Уткін вболіває на чемпіонаті Європи за збірну України.

Про це заявив сам Уткін на своєму YouTube-каналі.

"Нарешті я можу відповісти на питання, яке цікавить багатьох моїх підписників. Так, я вболіваю за збірну України майже в такій мірі як за Росію. Україна показує дуже симпатичний футбол. Це молода команда, симпатична, без сумніву здібна команда. Україна може як зганьбитися, так і залетіти дуже високо. За таку команду хочеться вболівати. У ній видно відповідальність за прийняті рішення, видно потенціал зростання", - зазначив фахівець.

Раніше Уткін заявив, що гра збірної України більше довподоби ніж гра збірної Росії, та порівняв Ярмоленка з Дзюбою.