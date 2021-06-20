Бущан входить до трійки найкращих воротарів Євро-2020 за показником сейвів

Голкіпер зробив вісім сейвів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан входить до ТОП-3 з найбільшою кількістю сейвів на Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бущан вісім разів (в тому числі один з пенальті) врятував ворота синьо-жовтих за два перші матчі на груповому етапі. Стільки ж сейвів у своєму активі мають Лукаш Градецкі (Фінляндія) та Денні Ворд (Вельс).

Перше місце цього рейтингу поділили голкіпер збірної Північної Македонії Столе Дімітрієвскі та турецький страж воріт Угурджан Чакір - в обох по 11 сейвів.

Цікаво що у трьох лідерів цього рейтингу 14 пропущених голів загалом: у Бущана – чотири, у Чакіра та Дімітрієвскі - по п’ять.