У матчі проти Австрії Олександр Зубков не допоможе збірній України.

Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.

"Яка ситуація з травмованими? У Зубкова така ж ситуація, що і була. У Попова є невелика проблема, але, думаю, він уже завтра (в неділю - прим.) потрапить в загальну групу. Що стосується Зубкова, то він відновлюється. Ми не можемо форсувати його темп. З ним працює дуже хороший фізіотерапевт. Будемо чекати нашої гри, а потім вже будемо дивитися.