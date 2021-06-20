Джерело - ТК Футбол.
У матчі проти Австрії Олександр Зубков не допоможе збірній України.
Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.
"Яка ситуація з травмованими? У Зубкова така ж ситуація, що і була. У Попова є невелика проблема, але, думаю, він уже завтра (в неділю - прим.) потрапить в загальну групу. Що стосується Зубкова, то він відновлюється. Ми не можемо форсувати його темп. З ним працює дуже хороший фізіотерапевт. Будемо чекати нашої гри, а потім вже будемо дивитися.
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Чи можна розраховувати на Зубкова у матчі з Австрією? Ні", - зазначив Шевченко.