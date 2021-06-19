Роналду повторив рекорд Клозе на чемпіонатах Європи

Роналду повторив черговий рекорд

Португалія поступилась Німеччині у другому турі Євро-2020 (2:4), а Кріштіану Роналду відзначився одним забитим м'ячем.

Про це повідомляє OptaJoe.

Тепер в активі 36-річного форварда загалом 19 голів на чемпіонатах світу та Європи. За цим показником Роналду зрівнявся з екснападником збірної Німеччини Мірославом Клозе, який лідирував у рейтингу.

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Вже 23 червня Роналду зможе стати одноосібним рекордсменом, адже збірна Португалії гратиме з французами у третьому турі групового етапу Євро-2020.