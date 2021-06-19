Збірна Німеччини розібралась з Португалією на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Німеччини обіграла на Євро-2020 чинних чемпіонів Європи - національну команду Португалії.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь німців.
Перемога дозволила Німеччині набрати 3 очки та піднятися на другу сходинку групи F, обійшовши Португалію.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група F
2 тур, 19 червня
Португалія - Німеччина 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 15 Роналду, 1:1 - 35 Діаш (автогол), 1:2 - 39 Геррейру (автогол), 1:3 - 51 Гаверц, 1:4 - 60 Госенс, 2:4 - 67 Діогу
Раніше, Франція втратила очки з Угорщиною.