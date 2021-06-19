Яремчук побив рекорд Реброва у збірній України

Роман Яремчук встановив черговий рекорд у збірній України

Роман Яремчук, забивши м'яч у матчі з Північною Македонією, оновив рекорд збірної України.

Нападник досяг позначки в 10 голів у національній команді, витративши найменшу кількість ігор - 26.

Колишній рекорд належав Сергію Реброву і Андрію Ярмоленку. Вони забивали свій 10-й м'яч у складі збірної України у 29-му матчі. Андрій Шевченко - у 30-му.

Якщо ж брати за кількістю зіграних хвилин, то Яремчук поступається Євгену Селезньову - 1830 проти 1775. Щоправда, Селезньов цей час розтягнув на 45 матчів.

І за віком Яремчук - далеко не лідер цього рейтингу. Зараз йому 25 років. Ярмоленко забив 10 м'ячів в 23, Шевченко - майже у 24.

Але за кількістю витрачених матчів на перший десяток голів Яремчук - поза конкуренцією

Раніше, Ярмоленко з Яремчуком встановили унікальний рекорд на Євро.