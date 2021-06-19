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З ким Україна може зустрітися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 14:45 1297 1
Суперником команди Андрія Шевченка може стати Італія зі Швецією або Уельс зі Словаччиною
З ким Україна може зустрітися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Перемога над Північною Македонією суттєво збільшила шанси збірної України вийти до 1/8 фіналу Євро-2020. Як не дивно, але при певних розкладах з точки зору подальшої стратегії команді Андрія Шевченка вигідно посісти третє місце в групі. 

Після другого тура в группі С Нідерланди вже забезпечили собі перше місце. Навіть при умови поразки від Північної Македонії голландці виграли у України та Австрії і при рівній кількості очок серед додаткових показників першими будуть враховуватися особисті зустрічі. Наша збірна може вийти з групи з 2-го або 3-го місця. 

Українці гарантовано виходять з групи, якщо виграють або навіть зіграють внічию з Австрією 21 червня. Ярмоленко и Ко забили на один гол більше, ніж австрійці, тож при умові нічиї з Австрією лишаться на другому місці. В цьому випадку в 1/8 фіналу турніру команда Андрія Шевченка зіграє 26 червня в Лондоні на Вемблі з переможцем групи А, який визначится 20 червня у матчі Італія -Уельс. Італії для перемоги в групі достатньо нічиї, Уельс влаштовує тільки перемога. 

Якщо українці програють Австрії, вони посідають третє місце. Навіть якщо Північна Македонія виграє у Нідерландів, македонці не зможуть випередити українську дружину, тому що програли нам в особистій зустрічі. Але 3 місце - це не гарантований вихід в 1/8 фіналу. В плей-оф виходять тільки чотири найкращі з секстету команд, які зайняли третє місце в групах. І трьох очків українцям може і не вистачити. 

При умові потрапляння з 3-го місця Україна може провести ще один матч в Бухаресті 28 червня з переможцем групи F, де на час написання статті такі шанси мають Португалія, Франція і мікроскопічні Німеччина. Або зіграти 29 червня в Глазго з переможцем групи Е, де зараз лідер Швеція та не втратили шансі Словаччина (зараз друге місце) і навіть Іспанія (зараз третє місце).

Хтось може сказати, що Швеція (і тим більше Словаччина) - це краще ніж Італія. Але сподіватися на везіння точно не варто. Варто обіграти Австрію і гарантувати перший в історії України вихід в плей-оф фінальної стадії Євро. Нагадаємо, з австрійцями нас влаштовує і нічия. Тим більше, хто сказав, що Уельсу не вдастся обіграти Італію?! Дива трапляються і в футболі, і в житті. Принаймі в цьому матчі українські фани точно будуть вболівати за валійців. 

Де Україна може зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020

26 червня, Лондон, (суперники Італія або Уельс)

28 червня, Бухарест (суперники Португалія, Франція або Німеччина)

29 червня, Глазго (суперники Швеція, Словаччина або Іспанія) 

Максим  Розенко, Чемпіон

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