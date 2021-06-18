Левченко виділив проблему збірної України

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перемогу команди Андрія Шевченка над Північною Македонією (2:1) в матчі групового раунду Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"У першому таймі хлопці грали дуже здорово, мені сподобалося, як хлопці почали - дуже агресивно, дуже надійно. І те що помінялися по персоналіях, те що замість Сидорчука вийшов Степаненко - цілком нормально і логічно. А те що вийшов Шапаренко - мене трохи насторожило, але з іншого боку, він дуже спокійно відіграв, не було ніяких зривів, провалів.

Наша велика проблема, що у нас немає великої лавки запасних, виходять хлопці, особливо які вийшли у другому таймі і вони не підсилили гру. У нас є лідери, які грають в стартовому складі. Мені дуже сподобалося, як ми зіграли перший тайм, особливо рух, особливо було бажання, яке нам в останніх іграх не віднімати, знову проявили свої якості такі, як Яремчук і Ярмоленко.

Видно, що у нас два абсолютно різних тайми, абсолютно провальний другий тайм. У цьому матчі ми створювали моменти, то що повинні були робити і в першому матчі, то що ми можемо і вміємо. Часто лають Зінченка і Маліновського, але сьогодні вони дуже здорово виходили з оборони в атаку.

Я думаю, варто похвалити наших хлопців, наших лідерів, Ярмоленко дуже старався. Ярмоленко перший тайм чудово відіграв, було видно бажання і як він старається, стільки передач хороших віддає та ось та агресія, яка нам в такій грі дуже потрібна, позитивна агресія, вона була присутня.

Насправді в першому таймі практично у Північної Македонії майже не було шансів, було пару прострілів, ударів. Наші хлопці здорово комбінували, мені сподобалося, колективна швидкість мислення була. Ми здорово грали між лініями", - сказав Левченко.