Хавбеку встановили кардіовертер-дефібрилятор

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен переніс успішну операцію на серці.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Операція була проведена в четвер, 17 червня.

29-річний датчанин переніс хірургічне втручання по установці кардіовертера-дефібрилятора (ІКД).

Відзначається, що вже сьогодні, 18 червня, хавбек зможе покинути лікарню і відправитися додому.

Нагадаємо, Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. Поєдинок продовжили через півтори години.

Раніше Крістіан дав перший коментар після зупинки серця.