УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Англії

Вирішальний матч турніру готовий прийняти Будапешт

УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Лондона в Будапешт, якщо британський уряд не пом'якшить карантинні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Times.

В УЄФА вважають, що діючі в Англії обмеження можуть перешкодити відвідання матчів уболівальникам і офіційним особам.

Англійські чиновники обговорюють пропозицію звільнити офіційних осіб УЄФА і ФІФА, політиків, спонсорів і мовників від обов'язкової самоізоляції після прибуття, незважаючи на те, що це може призвести до зростання захворюваності.

Нині стадіон Вемблі в Лондоні, на якому повинен 11 липня відбулося фінал Євро-2020, може бути заповнений лише на 50%. На матчах чемпіонату Європи в Угорщині дозволена 100% заповнюваність стадіону.