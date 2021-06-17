Данія - Бельгія: Стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У другому турі групи В чемпіонату Європи Данія зіграє з Бельгією.

Стартові склади команд

Данія: Шмейхель – Васс, Крістенсен, К'яєр, Вестергор, Меле – Хьойберг, Ділейні – Поульсен, Дамсгор, Брейтвейт.

Запасні: Льоссль, Рьоннов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Ньоргор, Стрюгер, Вінд, Корнеліус, Єнсен.

Актуально: Матч Данія - Бельгія призупинять на 10-ій хвилині

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Денаєр, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Дендонкер, Т.Азар – Мертенс, Карраско – Лукаку.

Запасні: Міньйоле, Селс, Вермален, Е.Азар, Боята, Вітсель, де Брюйне, Бентеке, Батшуаї, Троссар, Доку, Прат.

Матч розпочнеться о 19:00.