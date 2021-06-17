Еріксену імплантують дефібрилятор

Про відновлення кар'єри інформації поки немає

Джерело - Чемпіон.

Крістіану Еріксену вставлять підшкірний кардіовертер-дефібрилятор, який буде за потреби стимулювати серце та виправляти аритмію.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Данії.

Про відновлення кар'єри інформації поки немає.

До речі, з таким самим девайсом грає захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд.

12 червня в матчі Данія - Фінляндія (0:1) на 43-й хвилині зустрічі півзахисник данців Крістіан Еріксен втратив свідомість, у нього зупинилося серце. Зустріч перервали на півтори години, Еріксена вдалося врятувати завдяки негайній реакції медичного штабу збірної Данії.