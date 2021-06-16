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У Мюнхені могли пристрелити парашутиста, який приземлився на поле під час матчу Євро-2020

Сьогодні 20:15 371 0
Парашутиста могли вбити снайпери
#Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Парашутист, який приземлився на Альянц Арену перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини, міг бути убитий снайперами.

Про це розповів член Бундестагу Йоахім Геррманн.

"На час проведення чемпіонату Європи був встановлений повну заборону на польоти над Альянц Ареною. Я вважаю, що Грінпіс знає про це. Снайпери не стали втручатися через слова Грінпіс на парашуті. Якби поліція прийшла до висновку про те, що це терористична атака, то тоді довелося заплатити за цю акцію життям.

Актуально: Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020

Я можу лише засудити Грінпіс за неодноразове вчинення настільки безвідповідальних вчинків. Тут немає ніякого зв'язку із захистом навколишнього середовища", - відзначив Германн.

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