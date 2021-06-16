Джерело - УЄФА.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам задоволений перемогою над Німеччиною (1:0).
Про це заявив сам фахівець.
"Ми були близькі і до другого голу, який приніс би спокій, а й без нього ми не сильно постраждали в другому таймі. Вийшов матч, насичений висококласною і талановитою грою.
Ми провели відмінний матч проти дуже сильного суперника. Знав, що мої гравці будуть до нього готові, що вони у цьому матчі й підтвердили", - зазначив Дешам.
Раніше, Португалія з дублем Роналду обіграла Угорщину на Євро-2020.