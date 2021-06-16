Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам задоволений перемогою над Німеччиною (1:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Ми були близькі і до другого голу, який приніс би спокій, а й без нього ми не сильно постраждали в другому таймі. Вийшов матч, насичений висококласною і талановитою грою.

Ми провели відмінний матч проти дуже сильного суперника. Знав, що мої гравці будуть до нього готові, що вони у цьому матчі й підтвердили", - зазначив Дешам.