Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах Європи

Роналду перший футболіст, який зіграв на п'ятьох чемпіонатах Європи

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

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Форвард Ювентуса зі стартових хвилин розпочав матч 1-го туру групи F Євро-2020 проти Угорщини.

Для Кріштіану це вже п'ятий чемпіонат Європи в кар'єрі. Роналду вперше зіграв на Євро в 2004 році. Також португалець брав участь на Євро-2008, 2012 і 2016.

У 2016 році Роналду разом з португальської збірної став чемпіоном Європи.