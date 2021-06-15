 FAVBET продовжує розіграш 21 авто | Євро-2020 | Champion.com.ua
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FAVBET продовжує розіграш 21 авто

Сьогодні 15:10 137 0
FAVBET запускає другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто та цінних призів. А ще у компанії підбили підсумки минулого розіграшу
FAVBET продовжує розіграш 21 авто

FAVBET продовжує масштабну кампанію з розіграшем 21 автомобіля

Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап стартує в період Євро 2020.

FAVBET продовжує слідувати стратегії та змінювати сприйняття індустрії беттінгу. Одне з завдань — підняти довіру до розіграшів та продемонструвати, що виграти може кожен. 

Реальні люди, реальні емоції, які показують, що значить бути всередині гри.

Перший етап розіграшу закінчився на початку квітня. Призи знайшли своїх щасливих власників. Назар з Тернополя та Григорій з Києва стали власниками Ford EcoSport, а киянка Любов виграла головний приз — Jaguar XE.

Щоб подарувати максимум емоцій від перемоги і зробити цей особливим, компанія залучила легенд українського футболу В’ячеслава Шевчука та Артема Мілевського. Вони зателефонували щаслицям та сповістили радісну новину. Що відчували, та які емоції пережили переможці — у відео.

Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Достатньо зареєструватися та зробити прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри.

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