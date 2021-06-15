Франков назвав винних у поразці від Нідерландів

Гру збірної України у матчі з Нідерландами (2:3) дуже сильно підкосила травма Олександра Зубкова.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Вважаю, що нас дуже сильно підкосила травма Зубкова. Він останнім часом став важливим гравцем для збірної. Мені подобається його універсалізм і бійцівські якості. І раптом чомусь тренерський штаб випускає замість Зубкова Марлоса.

Помилка? Так він же ніколи не працював у відборі! Звик займатися чисто конструктивом. І що ми отримали? Зубков грав зліва, а Марлос там діяти не хоче. Його тягне в центр. І в результаті у нас зліва залишився один Миколенко.

Хлопці, ми ж самі своїми руками викопали собі яму! У нас випав гравець в цій зоні, і ми його ніким не замінили! І Дюмфріс катався з цього флангу як на ковзанах. Миколенко до другого тайму дістали до такої міри, що він почав помилятися", - зазначив Франков.