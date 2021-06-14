Джерело - Чемпіон.

Відео з матчу Нідерланди - Україна після фантастичного голу Андрія Ярмоленка стало вірусним. Фанати збірної Нідерландів гідно оцінили шедевр капітана нашої збірної і привітали вболівальників синьо-жовтих.