Джерело - Чемпіон.
Відео з матчу Нідерланди - Україна після фантастичного голу Андрія Ярмоленка стало вірусним. Фанати збірної Нідерландів гідно оцінили шедевр капітана нашої збірної і привітали вболівальників синьо-жовтих.
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Джерело - Чемпіон.
Відео з матчу Нідерланди - Україна після фантастичного голу Андрія Ярмоленка стало вірусним. Фанати збірної Нідерландів гідно оцінили шедевр капітана нашої збірної і привітали вболівальників синьо-жовтих.