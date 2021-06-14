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Фанати збірної Нідерландів на стадіоні гідно оцінили супергол Ярмоленка

Сьогодні 20:04 725 0
Фанати збірної Нідерландів на стадіоні гідно оцінили супергол Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Відео з матчу Нідерланди - Україна після фантастичного голу Андрія Ярмоленка стало вірусним. Фанати збірної Нідерландів гідно оцінили шедевр капітана нашої збірної і привітали вболівальників синьо-жовтих.

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