Фахівець розповів про стан Крістіана Еріксена

Футболіст може завершити кар'єру

Джерело - Express.

У лікарні данський півзахисник Крістіан Еріксен, який вчора у кінці першого тайму матчу Данія - Фінляндія Крістіан Еріксен знепритомнів і медперсонал боровся за його життя на футбольному полі, не спав цієї ночі.

Про це заявив професор спортивної кардіології в лондонському університеті Святого Георгія Санджай Шарма.