Фахівець розповів про стан Крістіана Еріксена

Джерело - Express.
У лікарні данський півзахисник Крістіан Еріксен, який вчора у кінці першого тайму матчу Данія - Фінляндія Крістіан Еріксен знепритомнів і медперсонал боровся за його життя на футбольному полі, не спав цієї ночі.
Про це заявив професор спортивної кардіології в лондонському університеті Святого Георгія Санджай Шарма.
"Я дуже задоволений. Оскільки він стабільний і не спить, його стан можна назвати хорошим. Хороша новина в тому, що він буде жити, погана новина в тому, що він навряд чи продовжить свою кар'єру. Я не знаю, чи буде він коли-небудь знову грати в футбол.
У Великій Британії він не буде грати. Ми будемо дуже суворі", - сказав Шарма.