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Фахівець розповів про стан Крістіана Еріксена

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Футболіст може завершити кар'єру
Фахівець розповів про стан Крістіана Еріксена
#Еріксен, #Данія

Джерело - Express.

У лікарні данський півзахисник Крістіан Еріксен, який вчора у кінці першого тайму матчу Данія - Фінляндія Крістіан Еріксен знепритомнів і медперсонал боровся за його життя на футбольному полі, не спав цієї ночі.

Про це заявив професор спортивної кардіології в лондонському університеті Святого Георгія Санджай Шарма.

"Я дуже задоволений. Оскільки він стабільний і не спить, його стан можна назвати хорошим. Хороша новина в тому, що він буде жити, погана новина в тому, що він навряд чи продовжить свою кар'єру. Я не знаю, чи буде він коли-небудь знову грати в футбол.

У Великій Британії він не буде грати. Ми будемо дуже суворі", - сказав Шарма.

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