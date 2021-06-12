 Денисов: Футболки збірної України просто розберуть як гарячі пиріжки | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Денисов: Футболки збірної України просто розберуть як гарячі пиріжки

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Денисов: Футболки збірної України просто розберуть як гарячі пиріжки
#Денисов, #Україна

Джерело - ТК Футбол.

Нова форма збірної України не дає спати спокійно Росії протягом останніх днів.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Форма збірної України - це те, що не давало спати спокійно Росії протягом усіх цих днів. Цілісна карта України на формі збірної була метою атаки з боку росіян. Всі зусилля російського лобі були кинуті на те, щоб УЄФА заборонила Україні грати в формі, випущеної до Євро із зображенням карти. Ця атака провалилася, а другим етапом став напад на наш національний брендовий слоган: Слава Україні - Героям Слава.

Не напис був метою. Метою було заборонити форму, заборонити карту, визнану всім світом. Це завдання провалилася у наших північних сусідів. Збірна вийде в цій формі грати. На футболках, які надійшли в продаж, як було, так і буде Слава Україні - Героям Слава. Мені здається, основне вже зроблено. У цій футболці тепер треба тільки класно зіграти. Я думаю, Joma вже підраховує прибуток. Футболок немає, вони в онлайні розпродані. Їх зараз просто розберуть як гарячі пиріжки. Такого попиту на форму ніколи не було", - сказав Денисов.

Раніше, УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.

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