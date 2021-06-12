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Бейл назвав мету Вельсу на Євро-2020

Сьогодні 13:27 273 0
Гарет Бейл прокоментував старт на Євро-2020
Бейл назвав мету Вельсу на Євро-2020
#Бейл, #Вельс

Джерело - uefa.com.

Капітан збірної Уельсу Гарет Бейл поділився очікуваннями від чемпіонату Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми йдемо від матчу до матчу. Для нас головне - вийти з групи. Ми повинні добре попрацювати, і тоді все вийде. У нас в команді хороший баланс між досвідом і молодістю, і ми з нетерпінням чекаємо початку турніру.

На цьому турнірі кожен матч важкий. Італія багато разів домагалася успіху, Швейцарія входить в десятку кращих команд в світі. Туреччина недавно обігравала великі команди. Я не можу виділити якусь одну гру, всі вони важкі.

Носити капітанську пов'язку вже велика честь. А я буду вести за собою країну на великому турнірі - це буде один з найбільш пам'ятних моментів у моїй кар'єрі. Що стосується командного духу, я не збираюся нічого говорити, все трапиться природним чином по ходу гри.

Не важливо, хто буде забивати. Лише результат має значення. Знаю, що не забивав, але я зробив шість чи сім гольових передач в той час. Я добре знаю, де знаходяться ворота. Сподіваюся, я зможу скористатися своїми шансами на цьому турнірі.

Я добре себе почуваю і готовий до турніру. Я забив кілька м'ячів за останню пару місяців. Я багато тренувався, щоб підійти до цього турніру в хорошій формі, і сподіваюся, що зможу зберегти її в найближчі тижні", - розповів Бейл.

Матч Вельс - Швейцарія відбудеться сьогодні, 12 червня. Початок о 16:00.

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