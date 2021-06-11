Усі переможці чемпіонатів Європи

За 15 попередніх розіграшів чемпіонату Європи переможцями змагань ставали 10 різних національних збірних.

Перший континентальний форум відбувся в 1960 році, а найближчий стане уже 16-м за ліком. Найчастіше золото виборювали збірні Німеччини та Іспанії — по три рази. Окрім того, Фурія Роха єдиною зуміла здобути титул двічі поспіль. Чинним чемпіоном Європи залишається збірна Португалії, яка здобула перемогу у 2016 році.

Сьогодні, 11 червня, Євро-2020 стартує поєдинком між Туреччиною та Італією в Римі.

Чемпіони Європи:

1960 СРСР

1964 Іспанія

1968 Італія

1972 Німеччина

1976 Чехословаччина

1980 Німеччина

1984 Франція

1988 Нідерланди

1992 Данія

1996 Німеччина

2000 Франція

2004 Греція

2008 Іспанія

2012 Іспанія

2016 Португалія