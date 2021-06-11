Усі переможці чемпіонатів Європи

За 15 попередніх розіграшів чемпіонату Європи переможцями змагань ставали 10 різних національних збірних.
Перший континентальний форум відбувся в 1960 році, а найближчий стане уже 16-м за ліком. Найчастіше золото виборювали збірні Німеччини та Іспанії — по три рази. Окрім того, Фурія Роха єдиною зуміла здобути титул двічі поспіль. Чинним чемпіоном Європи залишається збірна Португалії, яка здобула перемогу у 2016 році.
Сьогодні, 11 червня, Євро-2020 стартує поєдинком між Туреччиною та Італією в Римі.
Чемпіони Європи:
1960 СРСР
1964 Іспанія
1968 Італія
1972 Німеччина
1976 Чехословаччина
1980 Німеччина
1984 Франція
1988 Нідерланди
1992 Данія
1996 Німеччина
2000 Франція
2004 Греція
2008 Іспанія
2012 Іспанія
2016 Португалія