Віталій Кличко: Вірю в нашу збірну

Легендарний український боксер подилився своїми думками щодо Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Вічний чемпіон світу з боксу, а нині мер Києва Віталій Кличко з оптимізмом чекає на виступ збірної України на чемпіонаті Європи.

Уславлений боксер дав ексклюзивний коментар для нашого сайту.

- Чого очікуєте від нашої збірної на європейській першості?

- Віримо, в нашу команду і наших хлопців. Відбір до чемпіонату Європи продемонстрував, що Андрію Шевченку вдалося створити справжній колектив однодумців і команду, яка здатна вирішувати найскладніші завдання. Ще жодного разу нашій збірній на першостях континенту не вдавалося вийти з групи, але, вірю, що цього разу цю невтішну традицію буде порушено. Суперники в нашої команді непрості, але нашим хлопцям до снаги подарувати незабутні емоції та справжнє свято всій Україні.

- Ризикнете спрогнозувати переможця Євро?

- Спрогнозувати переможця турніру вкрай важко. Це завдання було нелегким завжди, а зважаючи на реалії у яких опинився світ та формат турніру – й поготів. Звісно, є збірні, яких відносять до фаворитів – чемпіон світу Франція, традиційно сильні Німеччина та Іспанія, зіркова за складом Португалія, яка захищатиме свій титул, потужна Італія, амбітна Англія. Сподіваюся, що серед цієї компанія не загубиться й збірна Україна.

- Чого очікуєте від чемпіонату загалом, модливо, несподіваного переможця?

- Хочеться, щоб Євро-2020, яке пройде у незвичному форматі, стало справжнім святом футболу для всієї Європи, як власне й задумувався турнір. Щоб уболівальники змогли відвідувати матчі, щоб країни та спорт повернулися до звичного життя, а радісні емоції знову вийшли на перше місце, змусивши забути про всі проблеми, трагедії та негаразди останніх років. Футбол, спорт та життя мають перемогти.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи C, де нашими суперниками будуть Нідерланди, Північна Македонія та Австрія. Стартовий матч підопічні Шевченка зіграють 13 червня в Амстердамі проти збірної Нідерландів.