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Канали Футбол оголосили ім'я коментатора матчу Україна - Нідерланди

Вчора 23:55 343 0
Матч-відкриття прокоментує Віктор Вацко
Канали Футбол оголосили ім'я коментатора матчу Україна - Нідерланди
#Столярчук, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Перший матч збірної України на Євро-2020 проти Нідерландів, який відбудеться 13 червня, коментуватиме Андрій Столярчук.

Про це повідомляє шеф-продюсер каналів Футбол 1/2/3 Іван Гресько.

Матч-відкриття Євро Туреччина - Італія (в п'ятницю 11 червня) прокоментує Віктор Вацко.

Раніше повідомлялося, що саме Столярчук і Вацко коментуватимуть всі матчі збірної України на турнірі.

Нагадаємо, що право на показ усіх матчів майбутнього Євро-2020 в Україні отримала Медіа Група Україна, до складу якої входять телеканали Футбол 1/2/3, а також телеканал Україна.

В рамках групового етапу Євро-2020 збірна України зіграє проти збірних Нідерландів (13 червня, Амстердам, 22:00) Північної Македонії (17 червня, Бухарест, 16:00) та Австрії (21 червня, Бухарест, 19:00).

Раніше, УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України.

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