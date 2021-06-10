Гравці збірної Іспанії пройдуть вакцинацію

У збірній спалах коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії знаходиться в скрутному становищі через спалах коронавірусної інфекції, яку вона сподівається вирішити шляхом вакцинації гравців.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Федерація футболу Іспанії повідомила уряду, що гравці і персонал погодяться пройти вакцинацію тільки в тому випадку, якщо буде введена одноразова доза Johnson & Johnson. Вони не будуть приймати вакцини від інших фармацевтичних компаній.

Нагадаємо, УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України.