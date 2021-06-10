Англія - Хорватія: Де дивитися матч Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У першому турі групи D збірна Англії зустрінеться з Хорватією.

Матч відбудеться у неділю, 13 червня, у Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.