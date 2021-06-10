Англія - Хорватія: Де дивитися матч Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У першому турі групи D збірна Англії зустрінеться з Хорватією.
Матч відбудеться у неділю, 13 червня, у Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок о 16:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У першому турі групи D збірна Англії зустрінеться з Хорватією.
Матч відбудеться у неділю, 13 червня, у Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок о 16:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.