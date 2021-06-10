Макаренко: Розібрали гру збірної Нідерландів

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Євген Макаренко оцінив перший тренувальний день в Румунії.
Про це розповів сам футболіст.
"Найбільш позитивні емоції. Нас дуже тепло зустріли, практично як вдома. Поле прекрасне. Перший день - втягуючий. У всіх чудовий настрій.
Почали детально готуватися до наступного матчу. Відчувається хороша атмосфера. Була теорія, подивилися гри Нідерландів. Розібрали їх гру в останніх матчах", - розповів Макаренко.
Збірна України почне Євро матчем проти Нідерландів 13 червня.
Раніше повідомлялося, що хавбек нідерландців Ван де Бек пропустить Євро через травму.