Макаренко: Розібрали гру збірної Нідерландів

Півзахисник збірної України Євген Макаренко оцінив перший тренувальний день в Румунії.

Про це розповів сам футболіст.

"Найбільш позитивні емоції. Нас дуже тепло зустріли, практично як вдома. Поле прекрасне. Перший день - втягуючий. У всіх чудовий настрій.

Почали детально готуватися до наступного матчу. Відчувається хороша атмосфера. Була теорія, подивилися гри Нідерландів. Розібрали їх гру в останніх матчах", - розповів Макаренко.