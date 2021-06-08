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Манчіні назвав переможця Євро-2020

Сьогодні 15:26 776 0
Роберто Манчіні прокоментував фаворита Євро-2020
Манчіні назвав переможця Євро-2020
#Євро-2020, #Італія, #Манчіні

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні спрогнозував фінал континентальної першості.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Як я вже сказав, на цьому турнірі багато хороших команд. Але якби мені довелося назвати одну, то я, ймовірно, вибрав би Францію, адже вона – чинний чемпіон світу. У них була дуже молода команда на переможному чемпіонаті світу в 2018 році, тому зараз вона ще сильніша.

По-моєму, ми можемо зустрітися тільки у фіналі. Будемо сподіватися, що зіграємо з французами в вирішальному матчі", – розповів Манчіні.

На груповому етапі Євро-2020 збірна Італії зустрінеться з Швейцарією, Туреччиною та Уельсом.

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