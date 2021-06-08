Манчіні назвав переможця Євро-2020

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні спрогнозував фінал континентальної першості.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Як я вже сказав, на цьому турнірі багато хороших команд. Але якби мені довелося назвати одну, то я, ймовірно, вибрав би Францію, адже вона – чинний чемпіон світу. У них була дуже молода команда на переможному чемпіонаті світу в 2018 році, тому зараз вона ще сильніша.

По-моєму, ми можемо зустрітися тільки у фіналі. Будемо сподіватися, що зіграємо з французами в вирішальному матчі", – розповів Манчіні.