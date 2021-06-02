Євро 2020: заявки команд у групі B

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Напередодні турніру збірні вже почали оголошувати свої заявки. Остаточні заявки, до яких увійдуть 26 футболістів, повинні бути представлені до 1 червня.

При цьому аж до першого матчу допускається необмежена кількість замін у випадку важких травм або захворювань футболістів (в тому числі захворювання COVID-19 і випадки тісних контактів з хворими). Повернути заміненого гравця в заявку не можна.

Представляємо заявки команд Групи B:

Бельгія

Заявка з 26 футболістів і 11 в резерві.

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта Берлін), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Істанбул Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетико), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Батшуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтернаціонале), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Запасні: Томас Камінський (Блекберн), Брендон Мехеле (Брюгге), Зіньо Ванхеусден (Стандард), Джордан Лукаку (Антверпен), Томас Фокет (Реймс), Альберт Самбі Локонга (Андерлехт), Аднан Янузай (Реал Сосьєдад), Бріан Хейнен (Генк ), Алексіс Салемакерс (Мілан), Ярі Версхарен (Андерлехт), Шарль де Кетеларе (Брюгге).

Данія

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Росія

Воротарі: Юрій Дюпін (Рубін), Матвєй Сафонов (Краснодар), Антон Шунін (Динамо).

Захисники: Гєоргій Джикія (Спартак), Ігор Дівєєв (ЦСКА Москва), Маріо Фернандес (ЦСКА Москва), Юрій Жирков (Зеніт), В'ячеслав Караваєв (Зеніт), Фьодор Кудряшов (Антальяспор), Андрєй Сємьонов (Ахмат).

Півзахисники: Дмітрій Барінов (Локомотив Москва), Ріфат Жемалетдінов (Локомотив Москва), Максім Мухін (Локомотив Москва), Алєксандр Головін (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Данііл Фомін (Динамо), Роман Зобнін (Спартак Москва), Алєксєй Іонов (Краснодар), Далер Кузяєв (Зеніт), Андрєй Мостовой (Зеніт), Магомед Оздоєв (Зеніт), Дєніс Макаров (Рубін), Алєксєй Міранчук (Аталанта), Дєніс Черишев (Валенсія).

Нападники: Артьом Дзюба (Зеніт), Антон Заболотний (Сочі), Алєксандр Соболєв (Спартак Москва).

Фінляндія

Воротарі: Лукаш Градецьки (Байєр), Єссе Йоронен (Брешіа), Ансі Яккола (Брістоль).

Захисники: Юхані Ояла (Вейл), Лео Вяйсянен (Ельфсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Паулус Араюурі (Пафос), Даніел О'Шонессі (ХІК), Роберт Іванов (Варта), Альбін Гранлунд (Сталь), Йере Уронен (Генк), Ніколас Хямяляйнен (Квінз Парк Рейнджерс).

Півзахисники: Ніколай Алхо (МТК), Пюрю Сойрі, Йони Кауко (обидва - Есб'єрг), Глен Камара (Рейнждерс), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Лариса), Фредрік Йенсен (Аугсбург).

Нападники: Йоел Пог'янпало (Уніон), Лассі Лаппалайнен (Монреаль), Ясин-Амін Ассехнун (Лахті), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).