 Євро 2020: заявки команд групи А | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро 2020: заявки команд групи А

Сьогодні 21:46 202 0
Євро 2020: заявки команд групи А

Чемпіонат Європи-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Напередодні турніру збірні вже почали оголошувати свої заявки. Остаточні заявки, до яких увійдуть 26 футболістів, повинні бути представлені до 1 червня.

При цьому аж до першого матчу допускається необмежена кількість замін у випадку важких травм або захворювань футболістів (в тому числі захворювання COVID-19 і випадки тісних контактів з хворими). Повернути заміненого гравця в заявку не можна.

Представляємо заявки команд Групи А:

Італія

Розширена заявка (33 футболіста)

Воротарі: Алессіо Краньйо (Кальярі), Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастони (Інтер), Крістіано Бірагі (Фіорентина), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Мануель Лаццарі (Лаціо), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Гаетано Кастровіллі (Фіорентина), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Маттео Пессіна (Аталанта), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Вінченцо Грифо (Фрайбург), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Мойзе Кін (ПСЖ), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Туреччина

Розширена заявка (30 гравців).

Воротарі: Мерт Гюнок (Істанбул Башакшехір), Угурджан Чакир (Трабзонспор), Алтай Байиндир (Фенербахче), Гекхан Аккан (Різеспор).

Захисники: Зекі Челік (Лілль), Мерт Мулдюр (Сассуоло), Меріх Демірал (Ювентус), Озан Кабак (Ліверпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Ридван Їлмаз (Бешикташ)

Півзахисники: Абдулкадир Емюр (Трабзонспор), Ченгіз Юндер (Лестер), Ефеджан Караджа (Аланьяспор), Халіл Акбунар (Гезтепе), Дорухан Токез (Бешикташ), Ірфан Кахведжи (Бехірбехайм), Махмут Текдемир (Істанбул Башакшехір), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Феєнорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальяли (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Мілан), Юсуф Язиджи (Лілль).

Нападники: Бурак Йильмаз (Лілль), Енес Юнал (Хетафе), Халіл Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай).

Вельс

Розширена заявка (28 футболістів).

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті)

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Том Локьер (Лутон Таун)

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Марк Гарріс (Кардіфф Сіті), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Раббі Матондо (Шальке), Том Лоуренс (Дербі Каунті), Тайлер Робертс (Лідс).

Швейцарія

Розширена заявка (29 футболістів).

Воротарі: Ян Cоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє), Грегор Кобел (Штутгарт).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт) Едімілсон Фернандес (Майнц), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ден Ндоє (Ніцца), Анді Зечірі (Брайтон).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

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