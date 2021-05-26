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Збірна Нідерландів визначилася із заявкою на Євро-2020

Сьогодні 17:26 354 0
Франк де Бур назвав склад з 26 гравців
Збірна Нідерландів визначилася із заявкою на Євро-2020
#Нідерланди

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Нідерландів Френк де Бур оголосив склад з 26 гравців, які поїдуть на Євро-2020.

Про це повідомляє Squawka.

Команда є суперником збірної України в групі.

Відзначимо відсутність ключового захисника Вірджіла ван Дейка, який пропустить турнір через травму.

Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тім Крул (Норвіч).

Захисники: Дензел Дамфріс (ПСВ), Йоел Вельтман (Брайтон), Маттейс де Лігт (Ювентус), Юррієн Тімбер (Аякс), Стефан де Врей (Інтер), Дейлі Блінд (Аякс), Натан Аке (Манчестер Сіті), Патрік ван Анхольт (Кристал Пелас), Оуен Вейндал (АЗ).

Хавбеки: Френкі де Йонг (Барселона), Мартен де Роон (Аталанта), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх (Аякс), Дейві Клаасен (Аякс), Жоржиньо Вейналдум (Ліверпуль), Донні ван де Беек (МЮ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак), Коді Гакпе (ПСВ).

Форварди: Люк де Йонг (Севілья), Войт Вегхорст (Вольфсбург), Донелл Мален (ПСВ), Стівен Бергейс (Фейєнорд).

Україна стартує на Євро матчем проти Нідерландів 13 червня.

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