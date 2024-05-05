Інуе та Нері провели зважування та фінальну битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Інуе (26-0, 23 КО) та мексиканець Луїс Нері (35-1, 27 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою за титул WBC.

Японець мінімально переважив свого суперника — 55,2 кілограма в Інуе проти 54,8 кг у Нері. Після оголошення результатів зважування боксери провели традиційну поглядів.

Поєдинок відбудеться 6 травня в Токіо. Це буде перший титульний захист Інуе.