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28.04.2024 07:21 937

Інуе та Нері провели зважування та фінальну битву поглядів

Сьогодні 12:50 144 0
Інуе та Нері провели зважування та фінальну битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Інуе (26-0, 23 КО) та мексиканець Луїс Нері (35-1, 27 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою за титул WBC. 

Японець мінімально переважив свого суперника — 55,2 кілограма в Інуе проти 54,8 кг у Нері. Після оголошення результатів зважування боксери провели традиційну поглядів.

Поєдинок відбудеться 6 травня в Токіо. Це буде перший титульний захист Інуе. 

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