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Сулейман: Перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу

Сьогодні 14:01 68 0
Сулейман: Перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу
#Сулейман, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що перемоги українськів бійців у великих поєдинках, які відбудуться найближчим часом, можуть підняти бойовий дух народу. 

Своїми очікуваннями від боїв за участі українців Сулейман поділився в інтерв’ю Boxing Scene. 

"Україна проходить через стільки всього... У них багато хороших боксерів. Сергій Богачук нещодавно здобув пояс WBC Interim, Василь Ломаченко вирушить в Австралію, щоб спробувати повернути титул у бою проти Камбососа, а потім буде поєдинок Олександра Гвоздика проти Давида Бенавідеса...

Сила, яка стоїть за країною, що зазнала вторгнення, повинна мати багато енергії, а перемоги в боксі піднімають бойовий дух. Тому перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу", — сказав Сулейман. 

Нагадаємо, на травень заплановано одразу три чемпіонських поєдинки за участі український боксерів. 12 травня Ломаченко поб’ється з Камбососом, а в ніч з 18-го на 19-те відбудуться бої Усик — Ф’юрі та Берінчик — Наваррете. 

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