Сулейман: Перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що перемоги українськів бійців у великих поєдинках, які відбудуться найближчим часом, можуть підняти бойовий дух народу.

Своїми очікуваннями від боїв за участі українців Сулейман поділився в інтерв’ю Boxing Scene.

"Україна проходить через стільки всього... У них багато хороших боксерів. Сергій Богачук нещодавно здобув пояс WBC Interim, Василь Ломаченко вирушить в Австралію, щоб спробувати повернути титул у бою проти Камбососа, а потім буде поєдинок Олександра Гвоздика проти Давида Бенавідеса...

Сила, яка стоїть за країною, що зазнала вторгнення, повинна мати багато енергії, а перемоги в боксі піднімають бойовий дух. Тому перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу", — сказав Сулейман.