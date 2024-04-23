Сулейман: Перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу

Джерело - Boxing Scene.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що перемоги українськів бійців у великих поєдинках, які відбудуться найближчим часом, можуть підняти бойовий дух народу.
Своїми очікуваннями від боїв за участі українців Сулейман поділився в інтерв’ю Boxing Scene.
"Україна проходить через стільки всього... У них багато хороших боксерів. Сергій Богачук нещодавно здобув пояс WBC Interim, Василь Ломаченко вирушить в Австралію, щоб спробувати повернути титул у бою проти Камбососа, а потім буде поєдинок Олександра Гвоздика проти Давида Бенавідеса...
Сила, яка стоїть за країною, що зазнала вторгнення, повинна мати багато енергії, а перемоги в боксі піднімають бойовий дух. Тому перемога Усика може стати великим моментом для українського боксу", — сказав Сулейман.
Нагадаємо, на травень заплановано одразу три чемпіонських поєдинки за участі український боксерів. 12 травня Ломаченко поб’ється з Камбососом, а в ніч з 18-го на 19-те відбудуться бої Усик — Ф’юрі та Берінчик — Наваррете.