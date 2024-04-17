Дюбуа порадив Ф’юрі завдавати ударів по корпусу Усика

Джерело - Seconds Out.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа вважає, що Тайсону Ф’юрі варто скористатися найбільш вразливим місцем Олександра Усика.

В ході інтерв’ю ютуб-каналу Seconds Out Даніель дав пораду своєму земляку, як діяти в бою з українцем.

"Накинься на нього, друже. Я сподіваюся, що Ф’юрі зробить це. Хоч би що трапилося, я сподіваюся, що Ф’юрі переможе", — сказав Дюбуа.

Нагадаємо, в серпні минулого року Даніель завдав Усику удару нижче пояса, після чого українець кілька хвилин провів на канвасі. В сьомому раунді Олександр влучним джебом нокаутував Дюбуа.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф’юрі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії.