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Дюбуа порадив Ф’юрі завдавати ударів по корпусу Усика

Сьогодні 20:33 112 0
Дюбуа порадив Ф’юрі завдавати ударів по корпусу Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Даніель Дюбуа

Джерело - Seconds Out.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа вважає, що Тайсону Ф’юрі варто скористатися найбільш вразливим місцем Олександра Усика. 

В ході інтерв’ю ютуб-каналу Seconds Out Даніель дав пораду своєму земляку, як діяти в бою з українцем. 

"Накинься на нього, друже. Я сподіваюся, що Ф’юрі зробить це. Хоч би що трапилося, я сподіваюся, що Ф’юрі переможе", — сказав Дюбуа. 

Нагадаємо, в серпні минулого року Даніель завдав Усику удару нижче пояса, після чого українець кілька хвилин провів на канвасі. В сьомому раунді Олександр влучним джебом нокаутував Дюбуа. 

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф’юрі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. 

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