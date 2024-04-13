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07.04.2024 07:40 1018

Промоутер Усика пояснив, чому проєкт Всесвітньої боксерської суперсерії зазнав краху

Сьогодні 13:23 100 0
#Олександр Красюк

Джерело - Vringe.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, вважає, що змагання за футбольною структурою не підходять для професійного боксу. 

Про причини провалу Всесвітньої боксерської суперсерії, яка проводилася у форматі плей-оф, керівник K2 Promotions розповів в інтерв’ю Vringe. 

"Усе впирається не в гроші, а в структуру. В ідею. Людина хотіла побудувати футбольну структуру в боксі. Тому що це була людина з футболу, а не з боксу. Вони зіштовхнулися з реаліями боксу і втратили багато волосся, нервів і грошей. У боксі воно так не працює. Ідея була колосальна, геніальна. Але як щодо контактів?

Ну ось ми з вами вирішили, умовно кажучи, що Майк Тайсон має провести бій із Ленноксом Льюїсом. Одному 60 років, другому 62 роки. Це реально зробити? В принципі, реально! Припустимо, у нас є на це 1 мільйон доларів. Решту десь зберемо, адже це ж цікаво всьому світу. Ми прикидаємо, скільки коштуватиме це шоу. Скажімо, десь 20-30 мільйонів доларів.

Візьмемо 30 млн, щоб напевно. Ми домовилися. У нас, слава богу, є спонсор, є інвестор. І потім ми стикаємося з реальністю. У Тайсона гонорар 15 мільйонів, хоч він давно і не боксував. Льюїс хоче не менше. Це вже 30 мільйонів. А нам ще потрібно андердкард робити, промоушн, квитки, внески. Це вже мінімум 35 мільйонів. 

І що? Все одно робимо! А потім ми переходимо до джерел доходу. Починаємо вести переговори про телевізійні права — міжнародні та місцеві. Виявляється, що там цифра - 5 мільйонів. Ми говоримо: "Але ж шоу буде на PPV". Але результати PPV стануть відомі тільки після того, як ми проведемо подію і підіб’ємо підсумки.

Ми витрачаємо, витрачаємо, витрачаємо. І, як казала моя бабуся, "кінчай, дядьку, торгувати - нічим здачу видавати". Скажімо так, кількість витрат багаторазово перевищила кількість доходів", — сказав Красюк. 

Зазначимо, що Всесвітня боксерська суперсерія була заснована у 2017 році Калле Зауерландом та Річардом Шафером. У фіналі першої важкої ваги Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва. Турнір планували проводити щорічно, але потім відмовилися від цієї ідеї. 

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