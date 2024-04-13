Промоутер Усика пояснив, чому проєкт Всесвітньої боксерської суперсерії зазнав краху

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, вважає, що змагання за футбольною структурою не підходять для професійного боксу.

Про причини провалу Всесвітньої боксерської суперсерії, яка проводилася у форматі плей-оф, керівник K2 Promotions розповів в інтерв’ю Vringe.

"Усе впирається не в гроші, а в структуру. В ідею. Людина хотіла побудувати футбольну структуру в боксі. Тому що це була людина з футболу, а не з боксу. Вони зіштовхнулися з реаліями боксу і втратили багато волосся, нервів і грошей. У боксі воно так не працює. Ідея була колосальна, геніальна. Але як щодо контактів?

Ну ось ми з вами вирішили, умовно кажучи, що Майк Тайсон має провести бій із Ленноксом Льюїсом. Одному 60 років, другому 62 роки. Це реально зробити? В принципі, реально! Припустимо, у нас є на це 1 мільйон доларів. Решту десь зберемо, адже це ж цікаво всьому світу. Ми прикидаємо, скільки коштуватиме це шоу. Скажімо, десь 20-30 мільйонів доларів.

Візьмемо 30 млн, щоб напевно. Ми домовилися. У нас, слава богу, є спонсор, є інвестор. І потім ми стикаємося з реальністю. У Тайсона гонорар 15 мільйонів, хоч він давно і не боксував. Льюїс хоче не менше. Це вже 30 мільйонів. А нам ще потрібно андердкард робити, промоушн, квитки, внески. Це вже мінімум 35 мільйонів.

І що? Все одно робимо! А потім ми переходимо до джерел доходу. Починаємо вести переговори про телевізійні права — міжнародні та місцеві. Виявляється, що там цифра - 5 мільйонів. Ми говоримо: "Але ж шоу буде на PPV". Але результати PPV стануть відомі тільки після того, як ми проведемо подію і підіб’ємо підсумки.

Ми витрачаємо, витрачаємо, витрачаємо. І, як казала моя бабуся, "кінчай, дядьку, торгувати - нічим здачу видавати". Скажімо так, кількість витрат багаторазово перевищила кількість доходів", — сказав Красюк.