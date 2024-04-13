Рогава нокаутував суперника в першому раунді

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (7-0, 7 КО) здобув дострокову перемогу над американцем Джессі Браяном (21-9-2, 16 КО).

Бій відбувся в Супіріорі, штат Колорадо, США. Вже в першому раунді 30-річний одесит завдав серії потужних ударів та відправив суперника в нокаут.

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Зазначимо, що Рогава виступає на професійному рингу вже три роки. В кожному з семи своїх поєдинків українець грузинського походження перемагав достроково.

Нагадаємо, що у своєму попередньому бою Цотне також нокаутвав опонента вже в першому раунді. Його суперником був Антоніо Браун (8-5, 8 КО).