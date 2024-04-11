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07.04.2024 07:40 952

Енніс поставив зухвалий ультиматум Кроуфорду

Сьогодні 12:11 79 0
Енніс поставив зухвалий ультиматум Кроуфорду
#Теренс Кроуфорд, #Джарон Енніс

Джерело - Matchroom Boxing.

Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс вважає, Теренс Кроуфорд повинен прийняти його виклик.

Своїми думками про потенційний бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Енніс поділився в інтерв’ю Matchroom Boxing. 

"Я не впевнений, що цей поєдинок може відбутися. Кроуфорд кілька разів казав, що не дивиться у мій бік, бо в мене недостатньо гучне ім’я. Але йому більше ні з ким битися. Або ти б’єшся зі мною, або не б’єшся ні з ким", — сказав Енніс. 

Нагадаємо, що липні минулого року Теренс Кроуфорд переміг Еррола Спенса та став абсолюьним чемпіоном світу в напівсередній вазі. Втім, вже восени IBF забрала в Кроуфорда пояс, через що він втратив статус абсолюта. Титул IBF передали саме Джарону Еннісу. 

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