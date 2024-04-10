Український боксер проведе бій проти двоюрідного брата Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги (10-15-1, 7 КО) Костянтин Довбищенко битиметься проти Г’юї Ф’юрі (26-3, 15 КО).

Про це повідомляє iFL TV.

CONFIRMED ✅ @HughieFury will face Kostiantyn Dovbyshchenko on his return to boxing after a two and a half year absence next Saturday 🥊



He is also set to feature on the Price/McCaskill undercard three weeks later. #HughieFury | #BoxingNews | #FightUpdate pic.twitter.com/KiGFx67AbN — IFL TV (@IFLTV) April 10, 2024

Поєдинок відбудеться 20 квітня в Роттергемі, Англія. Зазначимо, що для Г’юї Ф’юрі, який є двоюрідним братом чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, це буде бій-повернення після більш ніж 2-річної відсутності на рингу. Востаннє 29-річний британець бився ще в жовтні 2021 року. Тоді він переміг Крістіана Хаммера.

Українець же виходив на ринг зовсім нещодавно. 3 лютого Довбищенко зазнав поразки від британського проспекта Джеймі Чікеви (6-1, 3 КО).