Український боксер проведе бій проти двоюрідного брата Ф’юрі

Український боксер надважкої ваги (10-15-1, 7 КО) Костянтин Довбищенко битиметься проти Г’юї Ф’юрі (26-3, 15 КО).

Про це повідомляє iFL TV.

CONFIRMED ✅ @HughieFury will face Kostiantyn Dovbyshchenko on his return to boxing after a two and a half year absence next Saturday 🥊



He is also set to feature on the Price/McCaskill undercard three weeks later. #HughieFury | #BoxingNews | #FightUpdate pic.twitter.com/KiGFx67AbN