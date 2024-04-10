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07.04.2024 07:40 913

Український боксер проведе бій проти двоюрідного брата Ф’юрі

Сьогодні 20:44 79 0
Український боксер проведе бій проти двоюрідного брата Ф’юрі
#Костянтин Довбищенко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги (10-15-1, 7 КО) Костянтин Довбищенко битиметься проти Г’юї Ф’юрі (26-3, 15 КО). 

Про це повідомляє iFL TV. 

Поєдинок відбудеться 20 квітня в Роттергемі, Англія. Зазначимо, що для Г’юї Ф’юрі, який є двоюрідним братом чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, це буде бій-повернення після більш ніж 2-річної відсутності на рингу. Востаннє 29-річний британець бився ще в жовтні 2021 року. Тоді він переміг Крістіана Хаммера. 

Українець же виходив на ринг зовсім нещодавно. 3 лютого Довбищенко зазнав поразки від британського проспекта Джеймі Чікеви (6-1, 3 КО). 

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