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Український проспект кинув виклик абсолютному чемпіону світу в другій легшій вазі

Сьогодні 14:10 169 0
Український проспект кинув виклик абсолютному чемпіону світу в другій легшій вазі

Джерело - TopRank.

Український боксер другої легшої ваги Олег Довгун (15-0, 5 КО) кинув виклик абсолютного чемпіона світу Наою Інуе (26-0, 23 КО). 

30-річний уродженець Стебника Львівської області написав коментар під публікацією промоутерської компанії TopRank, у якому викликав японця на поєдинок. 

"З усією повагою, я готовий до Наої Інуе", — йдеться в повідомленні Довгуна. 

Наразі Олег посідає 2 місце в рейтингу боксерів другої легшої ваги за версією WBA. Востаннє він виходив на ринг понад рік тому, в березні 2023-го. Тоді Довгун зміг захистити титул WBA NABA у бою проти Хуана Сентено (8-7-3, 1 КО). 

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