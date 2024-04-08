Український проспект кинув виклик абсолютному чемпіону світу в другій легшій вазі

Джерело - TopRank.

Український боксер другої легшої ваги Олег Довгун (15-0, 5 КО) кинув виклик абсолютного чемпіона світу Наою Інуе (26-0, 23 КО).

30-річний уродженець Стебника Львівської області написав коментар під публікацією промоутерської компанії TopRank, у якому викликав японця на поєдинок.

"З усією повагою, я готовий до Наої Інуе", — йдеться в повідомленні Довгуна.

Наразі Олег посідає 2 місце в рейтингу боксерів другої легшої ваги за версією WBA. Востаннє він виходив на ринг понад рік тому, в березні 2023-го. Тоді Довгун зміг захистити титул WBA NABA у бою проти Хуана Сентено (8-7-3, 1 КО).