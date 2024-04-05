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Лапін поб’ється за титул WBA Continental

Сьогодні 08:53 107 0
Лапін поб’ється за титул WBA Continental
#Даніель Лапін

Джерело - rtfight.com.

На кону поєдинку чемпіона IBO Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (9-0, 3 КО) з португальцем Октавіу Пудівітра (9-1, 4 КО) стоятиме титул WBA Continental.

Про це повідомляє Ready to Fight.

Бій відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії в андеркарді поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

У попередньому бою Лапін переміг Альміра Скрієлі та захистив пояс IBO Continental. Нагадаємо, що Даніель завоював титул в андеркарді поєдинку Олександр Усик - Даніель Дюбуа, що відбувся 26 липня 2023 року.

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