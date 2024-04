Бій за титул чемпіона Великої Британії завершився нічиєю

Фабіо Вордлі (17-0-1, 16 КО) та Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 КО) не змогли виявити переможця в бою за титули чемпіона Великої Британії та Британської Співдружності.

Один із рефері присудив перемогу Кларку з рахунком 115:112, а інший побачив мінімальну перевагу Вордлі (114:113). На записках третього судді нічия — 113:113. Таким чином Фабіо Вордлі зберіг пояси чемпіона Великої Британії та Британської Співдружності.

У 7-му раунді Фрейзер цілеспрямовано завдав удару в пах, за що отримав штрафні бали. У другій половині поєдинку Кларк розбив Вордлі ніс, тож у 10-му раунді рефері покликав лікарів на ринг, аби вони перевірили стан чемпіона.

