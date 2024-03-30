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Оскар Вальдес розбив Вілсона та виграв тимчасовий титул WBO

Сьогодні 12:36 130 0
Оскар Вальдес розбив Вілсона та виграв тимчасовий титул WBO
#Оскар Вальдес

Джерело - Чемпіон.

Мексиканский боксер Оскар Вальдес (32-2, 24 КО) став новим тимчасовим чемпіоном WBO в другій напівлегкій вазі. 

У титульному бою він здолав австралійця Ліама Вілсона (13-3, 7 КО). В сьомому раунді поєдинок було зупинено після того, як Вальдес завдав серію потужних ударів у голову суперника. 

Зазначимо, що в попередньому бою 32-річний мексиканець зазнав поразки від регулярного чемпіона WBO Еммануеля Наваррете. Попри величезну гематому біля ока, Оскар відчайдушно бився до останніх секунд, але таки програв більш габаритному супернику. Перемога над Вілсоном дозволяє Вальдесу претендувати на реванш з Наваррете. 

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